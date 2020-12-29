Українцеві загрожує до 5 років ув'язнення за контрабанду сигарет дельтапланом

Неподалік польсько-українського кодону, у лісі біля села Волчини, що за 80 км від Любліна, польські прикордонники знайшли розбитий дельтаплан. Біля дельтаплана були розкидані коробки з сигаретами, а пілот отримав травми та потребував медичної допомоги. Виявилося, що пілот – 44-річний українець, який займався контрабандою сигарет. Цей випадок стався 21 грудня, а повідомили про нього на Polsat лише у вівторок, 29 грудня.

За дельтапланом спостерігали польські прикордонники, вони помітили його щойно той перелетів через кордон. А за два кілометри від кордону вони його знайшли.

«У лісі прикордонники знайшли розбитий дельтаплан, біля нього були розкинуті пачки сигарет. Також поряд був пілот, якого одразу забрали до лікарні», – розповів речник Надбужанського відділу прикордонної служби Даріуш Сеніцький

Польські прикордонники знайшли розбитий делатаплан у лісі неподалік кордону, поруч були розкидані коробки з сигаретами ( фото Polsat)

Виявилося, дельтапланом керував 44-річний громадянин України. Він намагався перевезти до Польщі 8 тис. пачок сигарет. Їхня вартість 112 тис. злотих (860 тис. грн). Ймовірно сигарети були виготовлені в Україні, а до Польщі вони мали потрапити як контрабанда. Пілот мав їх скинути неподалік кордону.

Українець пробув у лікарні три дні, після виписки 24 грудня, 44-річного чоловіка передали Державній прикордонній службі України. Чоловік буде відповідати не тільки за контрабанду сигарет, а також за нелегальний перетин кодону за допомогою дельтаплану. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.