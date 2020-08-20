Польські митники затримали 46 кг метамфетаміну з України вартістю 17 млн грн

Вантажівка, у якій виявили 46 кг амфетаміну, перевозила до Польщі деревне вугілля

25-річний громадянин України намагався провезти до Польщі у своїй вантажівці 46 кілограмів амфетаміну, вартість якого на «чорному» ринку становить понад 2,3 млн злотих (понад 17 млн грн), повідомила в четвер, 20 серпня, Національна податкова адміністрація Польщі.

Українця з наркотиками затримали в пункті пропуску Дорогуськ, який межує з українським пунктом Ягодин, розташованим на Волині.

За інформацією польських правоохоронців, вантажівка, в якій перебували наркотики, перевозила з України до Польщі деревне вугілля. Однак рентгенівське сканування вантажівки показало, що в конструкціях автомобіля є додаткове вантаж.

«У сховищах були пакети, наповнені гелем. Проведені тести показали, що це метамфетамін. Ми вилучили понад 46 кг наркотичної речовини, орієнтовна вартість якої становить понад 2,3 мільйона злотих», – повідомили польські правоохоронці.

На час розслідування кримінальної справи, яке веде прокуратура в Холмі, 25-річного українця – водія вантажівки – польський суд арештував на три місяці.

Фото Національної податкової адміністрації Польщі

Це не перший випадок, коли за кордоном затримують вантажі з України, яких не помітили українські митники. Наприклад, у травні 2019 року польські митники затримали 400 кг бурштину з України, загальною вартістю 55 млн грн. А в листопаді того ж року з України до Словаччини безперешкодно виїхали три автівки з 700 кг бурштину, однак контрабандистів виявили словацькі митники.