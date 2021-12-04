Польські прикордонники затримали чотирьох іноземців за підозрою у пособництві у перетині кордонну незаконним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Серед затриманих – двох українців. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

Так вказано, що 3 грудня в країні зафіксували 62 спроби незаконного перетину кордону мігрантами. За сприяння незаконним мігрантам затримали чотирьох людей: двох громадян України, а також громадян Афганістану та Польщі.

Одного з українців та афганця затримали неподалік від кордону з Литвою, вони перевозили кількох людей. Сам громадянин Афганістану легально перебував у Польщі. Поляк, що проживає у прикордонному Підляському воєводстві, перевозив чотирьох громадян Сирії. Деталей про другого затриманого українця не наводять.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще наприкінці травня у відповідь на санкції ЄС заявив, що перестане стримувати рух мігрантів через свою країну.

З того часу ситуація з мігрантами до Європи загострилася, а низка сусідніх із Білоруссю країн (Польща, Литва, Латвія) оголосили про будівництво парканів, щоб хоч якось стримати людей. Білорусь зі свого боку звинувачувала країни ЄС у «протиправній поведінці» з мігрантами й біженцями та в порушенні власних принципів.