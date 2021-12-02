Нові санкції запровадили на тлі міграційної кризи, в якій Захід звинувачує Олександра Лукашенка

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі через організацію її владою потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Сьогодні, у відповідь на тривалі напади на права людини та основні свободи в Білорусі, нехтування міжнародними нормами і неодноразові акти репресій, ми відновили скоординовані санкції проти окремих фізичних і юридичних осіб», – йдеться в спільній заяві сторін.

Згідно з оприлюдненим на сайті мінфіну США переліком, обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій та трьох повітряних суден. У чорному списку, зокрема, опинився бізнесмен, середній син Олександра Лукашенка Дмитро. Також у санкційному списку перший заступник голови Державного прикордонного комітету Білорусі Ігор Буткевич, заступник начальника ГУБОП – начальник управління з протидії екстремізму міністерства внутрішніх справ Білорусі Михайло Бедункевич, заступник начальника управління з протидії екстремізму МВС країни Олександр Альокса, заступник начальника ГУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Денис Чемоданов та інші представники силових структур Білорусі.

Серед юросіб обмеження було запроваджено до компаній «Президентський спортивний клуб», «Белтехекспорт», «Агророзвіт», «Славкалій», «Трансавіаекспорт», «Кідма», КБ «Пеленг», «Центркурорт» тощо.

Під санкції потрапили три літаки фірм «Трансавіаекспорт» та «Славкалій».

Також санкції запровадили проти державних боргових зобов'язань Мінська. Мінфін заборонив американським громадянам операції з «новими борговими зобов'язаннями, емітованими на термін більше ніж 90 днів з 2 грудня 2021 року або пізніше Міністерством фінансів Республіки Білорусь або Банком розвитку Білорусі.

Євросоюз запровадив санкції, які поширюються на 11 суб'єктів господарювання та 17 білоруських громадян. Серед них - найбільша авіакомпанія «Белавіа» та кілька великих підприємств Білорусі: «Гродно Азот», «Белшина», «Гродно Хімволокно», «Білорусьнафта» тощо.

До переліку потрапили і туристичні компанії, які в ЄС вважають причетними до перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку. Крім того, до списку додано кілька суддів та прокурорів, які, як вважається, допомагали режиму Лукашенка розправитися з протестувальниками після виборів у серпні 2020 року.

Велика Британія заморозила активи одного з найбільших у світі виробників і експортерів калійних (калійних) добрив – основного джерела доходів та іноземної валюти для режиму Лукашенка. Окрім того, країна заморозила активи та заборонила в’їзд для п’яти пропагандистів, «які зіграли ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі», високопоставленого білоруського чиновника, відповідального за придушення громадянського суспільства та демократичної опозиції в країні, а також судді та помічника прокурора, відповідальних за політично вмотивовані рішення проти журналістів, активістів та протестувальників, зокрема двох журналістів «Белсату», які були ув’язнені у 2020 році за пряму трансляцію мирних протестів.

«Велика Британія сьогодні (четвер, 2 грудня) запровадила черговий пакет санкцій у відповідь на постійне нехтування міжнародним правом режимом Лукашенка та безперервне порушення основних свобод і прав людини в Білорусі», – зазначили у прес-центрі британського Міністерства закордонних справ.

Канада також запровадила санкції проти чиновників, які вважаються організаторами нелегальної міграції до ЄС, прикордонної служби та білоруських компаній.

Нові обмежувальні заходи запроваджуються на тлі міграційної кризи на кордоні з Білоруссю, в якій Захід звинувачує Олександра Лукашенка. У Мінську, як і раніше, заперечують, що спеціально привозять мігрантів до кордону. За оцінками польської влади, на кордоні зараз перебувають близько 10 тисяч мігрантів із країн Близького Сходу.

Раніше обмеження запровадили за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року і за наступні придушення протестів. У списку санкцій знаходяться 166 фізичних осіб, а також 15 організацій та підприємств.

Крім цього, після примусової посадки літака Ryanair для затримання головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича ЄС ввів економічні санкції щодо Білорусі, які, зокрема, обмежують імпорт нафтопродуктів і калійних добрив.