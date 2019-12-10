Польські спецслужби затримали українця за підготовку теракту у торговому центрі

Агенція внутрішньої безпеки затримала українця 4 грудня

Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина України, якого підозрюють у підготовці теракту на території одного з торгових центрів у Пулавах Люблінського воєводства, на сході Польщі.

Як інформує у вівторок, 10 грудня, сайт польського телебачення TVP.info, українець Максим С. жив у Польщі лише два місяці. Агенція внутрішньої безпеки стверджує, що Максим С. налагодив контакт з ісламськими радикалами – кількома громадянами Таджикистану. Зібрана спецслужбами інформація свідчить, що українець готувався підірвати бомбу на території одного з торгових центрів у Пулавах. Він планував начинити вибухівкою або пальним автомобіль і підірвати його біля торгового центру або всередині будівлі. При цьому мало загинути якомога більше людей.

Спецслужби поки не оприлюднюють інформацію про те, чи вибух мав бути здійснений дистанційно, чи Максим С. особисто мав підірвати авто і загинути під час теракту. Відомо також, що підозрюваний розглядав варіант здійснення теракту за допомогою вогнепальної зброї.

Агенція внутрішньої безпеки повідомляє, що кілька тижнів тому Максим прийняв іслам і отримав нове ім’я – Мухмат. Він також піддався сильному впливу радикальних ісламістів.

«У Варшаві чоловік перебував у товаристві іноземців, які представляли радикальний підхід до ісламських принципів. Він підтримував тісні контакти з іноземцями із Таджикистану, а також громадянами Російської Федерації чеченської національності», - заявив Станіслав Жарин, речник міністра-координатора спеціальних служб.

Оперативники Агенції внутрішньої безпеки затримали українця 4 грудня.

«Затриманому інкримінують підготовку до події, яка загрожувала життю чи здоров’ю багатьох людей та заподіянню шкоди майну у великих обсягах, у вигляді вибухів чи легкозаймистих вибухових речовин або інших різкого вивільнення енергії», - повідомила прокуратура.

«Ця підготовка полягала у домовленостях із іншими людьми з радикальними релігійними поглядами, висловленні готовності здійснити терористичну атаку, пов’язану з детонацією автомобіля у громадських закладах та отримання грошей та зброї», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд арештував українця на три місяці. Якщо слідство доведе інкриміновані злочини, йому загрожує до 5 років в'язниці.