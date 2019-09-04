Польська поліція затримала трьох українців за підготовку теракту у Варшаві

Урочистості з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Варшаві відбувались за посиленої охорони поліції з усієї Польщі

Поліція Варшави затримала трьох громадян України, які погрожували влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Як інформує у середу, 4 вересня, Polsat News, затримані – двоє чоловіків і жінка. За даними поліції, вони опублікували в інтернеті відео, на якому погрожували вчинити теракт під час святкових заходів у Варшаві. Однак до здійснення цього злочину справа не дійшла – поліція затримала усіх трьох українців у їхньому помешканні.

«Завдяки швидкій і дуже добрій співпраці відділу поліції по боротьбі із кіберзлочинністю було встановлено місце перебування цих осіб», - заявив на брифінгу Маріуш Цярка, речник Головної комендатури поліції Варшави.

Як саме планували вчинити теракт – поліція не повідомляє.

Затримання українців здійснили бійці антитерористичного спецпідрозділу поліції. У помешканні, де проживали українці слідчі вилучили зброю. Однак експертиза засвідчила, що це не вогнепальна зброя.

«Це дуже серйозний інцидент. Якби під час входу поліцейських до будівлі ці люди тримали в руках таку зброю, то могла б трапитись трагедія», - заявив речник поліції.

Урочистості з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Варшаві відбувались за посиленої охорони поліції з усієї Польщі та спецслужб. Участь у цих заходах планував взяти президент США Дональд Трамп, але в останній момент скасував свій візит через ураган Доріан. Замість Трампа у Варшаву прилетів віце-президент Майк Пенс.