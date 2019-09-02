Підліток влучив камінцем у польського дипломата на урочистій лінійці у львівській школі

Під час урочистостей до Дня знань у львівській школі №24 підліток влучив камінцем у представника польського консульства. Про інцидент, який стався вранці 2 вересня, повідомила прес-служба Львівської міськради. У повідомленні мерії було зазначено, що з вікна сусіднього будинку під час урочистої лінійки в подвір'я школи кинули кілька невідомих предметів. Згодом стало відомо, що йдеться про невеликий камінь та дитячу желеподібну іграшку – слайм.

«Мерія засуджує дії, які стались сьогодні, 2 вересня, у львівській школі №24 імені Марії Конопницької. Під час урочистих заходів у школі невідомі особи із сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно — каміння. Ніхто не постраждав. Мер Львова Андрій Садовий вимагає негайної реакції правоохоронних органів і покарання винних», – повідомила про інцидент прес-служба мерії Львова.

Одразу після інциденту міський голова Андрій Садовий зателефонував керівнику управління СБУ у Львівській області, висловивши вимогу негайно відреагувати на ці події. «Зараз спільно з правоохоронцями проводиться обстеження району з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

Директорка школи Луція Ковальська розповіла ZAXID.NET, що каміння з вікна кинули під час урочистої частини. «Під час лінійки з вікна сусіднього будинку на подвір'я школи, де проходили урочистості, кинули щонайменше два камені. Були всі служби, я написала заяву в правоохоронні органи щодо цього інциденту. За 20 років, які я тут працюю, ніколи такого не було. Бувало, що вибивали вікна, але щоб під час святкувань щось таке зробили – це вперше», – повідомила Луція Ковальська.

Зазначимо, школа №24 ім. М. Конопницької розташована на вул. Кониського у центрі Львова. Школа №24 є однією з двох у Львові, в якій навчання ведеться польською мовою. Цього року вчителька початкових класів цієї школи Олена Гальвіцька увійшла в десятку найкращих вчителів України.