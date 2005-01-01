Польські волонтери передали подарунки для понад 2 тис. дітей учасників АТО

До Львівського прикордонного загону прибули зібрані у Польщі подарунки для дітей військових – учасників АТО

Подарунки для дітей загиблих та поранених учасників АТО, зібрані волонтерами у Польщі в межах акції «Свята без тата», прибули до Львівського прикордонного загону. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

У цьому році благодійники передали подарунки для дітей 36 сімей загиблих та 18 важкопоранених прикордонників. Також подарунки отримають 2 тис. родин загиблих та поранених військовослужбовців Збройних сил України. Із Львівського прикордонного загону подарунки розвозитимуть по різних містах України.

Подарунки від поляків отримають понад 2 тис. дітей із сімей загиблих та поранених учасників АТО

Організаторами акції є волонтери громадської організації «Ініціатива «Героям Майдану», створеної у Польщі чотири роки тому мамою і донькою Галиною Андрушков та Вікторією Батрин. До неї долучилися усі небайдужі поляки та українці з усієї Польщі, а також посольство України в Республіці Польща.