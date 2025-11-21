Польські вболівальники 23 жовтня пронесли провокативний банер попри заборону

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував польський футбольний клуб «Легія» за провокативну поведінку фанатів під час матчу з донецьким ФК «Шахтар». Тоді вболівальники принесли банер «Памʼятаємо Волинь» та карту, де Львів є частиною Польщі, повідомило у пʼятницю, 21 листопада, польське спортивне видання Gol24.

Під час матчу «Шахтар» – «Легія», який відбувся 23 жовтня у Кракові, вболівальники польського клубу змогли пронести провокативні банери попри заборону офіцера безпеки «Шахтаря». На відео з матчу було видно, як польські фанати вивісили банер із фразою «Памʼятаємо Волинь».

Під час матчу поляки скандували «До біса Україну», «”Шахтар” з Донецька – стара радянська повія», а також «Вільно та Львів – польські». Крім того, вболівальники вигукували «До біса УПА і Бандеру».

Під час матчу вболівальники також вивісили плакат про польський Львів

Загалом на матч прибули 1700 вболівальників, які спершу хотіли бойкотувати матч через заборону офіцера безпеки «Шахтаря». Втім, за втручання президента місцевого клубу «Вісла» Ярослава Крулевського їм таки дозволили пронести банер про Волинь.

Після інциденту «Легію» оштрафували на 25 тис. євро. У свою чергу «Шахтар» отримав від УЄФА попередження за перекриті проходи під час матчу.