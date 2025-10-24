Через певний час банер зняли

Під час матчу між донецьким «Шахтарем» і польською «Легією», у четвер, 23 жовтня спалахнув скандал через провокаційні банери «Памʼятаємо Волинь» та карту, де Львів є частиною Польщі. За інформацією ЗМІ, офіцер безпеки «Шахтаря» заборонив фанатам «Легії» проносити на трибуни банер, присвячений Волинській трагедії.

У відповідь польські вболівальники пригрозили взагалі не приходити на гру. Попри це, трибуни згодом усе ж заповнилися. Про це 23 жовтня повідомив телеграм канал «Truskawkowa piłka | Український погляд».

Як видно із відео матчу, фанатам «Легії» все ж вдалося якимось чином пронести банер і вивісити його на кілька хвилин На банері надпис фрази «Волинь памʼятаємо». Згодом банер зник. Це не єдиний провокативний банер, який побачили під час гри.

Банер «Памʼятаємо Волинь» вивісили одразу перед футбольним полем

Представники обох клубів інцидент поки не коментували.

У фейсбуці на сторінці Radio Kraków під опублікованим відео корків через матч у Кракові користувачі ділилися думками. Львівʼянка, яка проживає у Польщі, написала, що покинула з чоловіком стадіон завчасу, бо не змогли витримати расистської поведінки поляків: «Я була на першій половині, більше не змогли витримати з чоловіком — жах, як себе поводять польські вболівальники. Расистські гасла, нецензурні слова, і це ще й батьки з дітьми, футбольні школи теж тут є... не розумію, звідки така ненависть до українців? Чому не до росіян?»

Слово «Львів» написане польською мовою так, як на картах 16-17 століття, коли Львів входив до складу Польщі. Також слово «Львів» зображене на фоні польського прапора