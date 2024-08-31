Щепан Твардох заборонив видавати в Росії свій роман

Польський письменник Щепан Твардох [Szczepan Twardoch] відмовив росіянину у проханні видати його роман «Король» в Росії. Про це письменник написав на своїй Facebook-сторінці, передає «Читомо».

За словами Щепана Твардоха, днями йому написав перекладач з Петербурга та розповів, що переклав роман «Король» російською та просить дозволу видати його у Росії. Перед цим, за словами письменника, у Краматорську під російський обстріл потрапила його подруга та волонтерка Моніка Андрушевська.

«Моніку Андрушевську в центрі Краматорська атакував «Іскандер» той самий, що влучив в готель і вбив одного і серйозно поранив двох співробітників Reuters. Росіяни також пошкодили автомобіль, на якому Моніка збирала свідчення російських злочинів, евакуювала українських мирних жителів і (звичайно) рятувала собак із притулків [...] Я відповів, що ми поговоримо про переклади, коли Росія перестане стріляти по моїх друзях і всі російські солдати покинуть Україну», – написав Щепан Твардох.

Також письменник розповів, що у День Незалежності України він разом із ще п’ятьма поляками отримав нагороду Stand with Ukraine Awards, яку заснували активісти Євромайдану. Нагороду присуджують за підтримку України у боротьбі за її незалежність.

Довідково. 44-річний Щепан Твардох – польський письменник-фантаст, автор реалістичних творів та публіцист. За етнічним походженням є сілезцем. Щепан Твардох є лауреатом низки польських та європейських літературних премій.

Від початку російської збройної агресії письменник послідовно і публічно підтримував Україну, а з лютого 2022 року почав активно допомагати українцям. Зокрема, письменник збирає і скеровує в Україну матеріальну допомогу.