Під час сесії міськради Тарнува депутати вирішили зупинити дію угоди про взаємну співпрацю з Тернополем. Причиною такого кроку стало присвоєння комунальному стадіону у Тернополі імені українського діяча Романа Шухевича – польські депутати вважають, що саме Роман Шухевич став одним із відповідальних за «Волинську різню» польського народу у 1943 році.

«Причиною такого рішення став той факт, що тернопільські депутати вирішили присвоїти місцевому стадіону ім'я Романа Шучевича, командувача УПА, пов'язаного з відповідальністю за «Волинський різанину», – повідомляється на офіційному сайті міської ради Тарнува.

За розірвання співробітництва з Тернополем проголосувало 18 депутатів, двоє – утрималися. Такому рішенню депутатів польського Тарнува передувало звернення мера Романа Цепіела до польського Інституту національної пам'яті. Польські науковці дали відповідь, що «прославляння командира УПА Романа Шухевича є неприйнятним для польського народу».

Рішення про розірвання взаємної співпраці прокоментували і в Тернопільській міській раді. «Ми вважаємо, що кожна країна має право вшановувати своїх національних героїв, які внесли значний вклад у здобуття Незалежності. Дискусії щодо історичних постатей мають вести історики, а дипломати – повинні працювати над зміцненням відносин дружби та взаємної поваги між народами», – йдеться у офіційному коментарі мерії Тернополя, надісланому ZAXID.NET.

Зазначимо, угода про співробітництво між польським Тарнувом та українським Тернополем була укладена 23 квітня 2001 року. Документ передбачав проведення спільних подій з обміну культурним досвідом.

Рішення про присвоєння міському стадіону Тернополя імені Шухевича депутати прийняли на початку березня 2021 року і воно викликало хвилю обурення не лише у Польщі. Так, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що Ізраїль закликає негайно скасувати рішення про перейменування стадіону.