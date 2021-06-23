Депутати Збаразької міської ради перейменували єдину в Тернопільській області вулицю, яку було названо на честь депутатки «Єдиної Росії» Валентини Терешкової. Вона розташована в селі Травневе, що входить в громаду Збаража. За перейменування вулиці Терешкової на вулицю Соборну проголосували одноголосно. Також Збаразькій ОТГ у рамках декомунізації перейменували ще три вулиці.

«Це закономірне рішення в рамках декомунізації. Ми давно вивчали це питання. І вирішили, що варто це зробити, аби потім не виникало питань. Адже в нас на Сході гинуть українці, зі Збаразької громади два наймолодших Героїв Небесної Сотні. А Валентина Терешкова – це депутатка «Єдиної Росії», голосувала за анексію Криму і у всьому підтримує Путіна», – розповів ZAXID.NET міський голова Збаража Роман Полікровський.

Валентина Терешкова голосувала за анексію Криму

Скільки років ця вулиця була названа на честь Терешкової, мер Збаража не зміг пригадати. Але сказав, що вочевидь в селі Травневе вирішили назвати так місцину через це те, що Терешкова стала першою жінкою-космонавтом.

«У нас зараз інше сьогодення. З села Травневого – наймолодший Герой Небесної Сотні Назар Войтович. І ми не можемо допустити, щоб в нашій громаді була вулиця імені жінки, яка підтримувала військове захоплення агресором нашої території», – додав міський голова Збаража.

У рамках декомунізації у Збаразькій громаді змінили назви ще трьох вулиць: вулиці Ярослава Галана у селі Максимівка на вулицю Збаразьку, вулиці Корнійчука у Збаражі на Василя Кука, а також вулицю Гвардійців-Кантемирівців у Збаражі на вулицю Євгенії Бохенської (українська письменниця, публіцистка, педагогиня, яка народилась у Збаразькому районі).