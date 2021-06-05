У магазині на просп. Бандери, 4 працевлаштовують переселенців та малозахищених осіб

У центрі Тернополя відкрили перший благодійний магазин, який допомагає потребуючим та переселенцям в скруті. Частину коштів з проданих у магазині «BLAGOдать» речей передають малозабезпеченим, а ще частину віддають на соціальні проекти. Відкрила магазин відома у Тернополі волонтерка Яна Шкуратова.

Ідея започаткувати таке соціальне підприємство виникла в Яни Шкуратової два роки тому. Жінка – переселенка з Донбасу. До Тернополя приїхала у 2014-му, одразу після того, як на Сході почалися військові дії. У перші місяці сім'я Яни постала перед усіма труднощами вимушених переселенців, але жінка не опустила руки і вирішила допомагати не лише собі, але й іншим переселенцям.

Ініціаторка проекту Яна Шкуратова

У Тернополі Яна Шкуратова організувала кілька благодійних проектів – «Одежина» з роздачею безкоштовного одягу та речей побуту для переселенців та інших соціальних категорій, та благодійний магазин «BLAGOдать».

«У пункт прийому одягу «Одежина» нам люди приносять вже непотрібні їм речі, взуття. І 75% речей ми роздаємо потребуючим – це багатодітні сім'ї, малозабезпечені, люди з інвалідністю, пенсіонери. Ще 15% з речей ми вирішили ремонтувати і продавати, а виручені кошти віддавати соціальним категоріям. Бо люди потребують не лише одяг, але й грошей, щоб купити собі їжу та інше. Ще 10% одягу, який нам приносять, просто йде на утилізацію, бо деколи одяг та взуття ремонту просто не підлягають», – розповідає ZAXID.NET Яна Шкуратова.

Вона з однодумцями не лише допомагає переселенцям та потребуючим одягом, а й працевлаштовує їх на офіційну роботу. «Наразі в нас вже працює одна дівчинка 2-ї групи інвалідності, яка близько десяти років не могла знайти собі роботу. Також на іншому соціальному проекті в нас вже працевлаштовані дві дівчини-переселенки», – додає благодійниця.

У магазині продають дорослий та дитячий одяг, взуття, іграшки. Також тут є вироби ручної роботи дітей та дорослих з особливими потребами та жінок, які опинилися в скрутних обставинах. Це екоторбинки, вишиті захисні маски, сумочки та прикраси.

Магазин «BLAGOдать» розташований на проспекті Степана Бандери, 4 і працює без вихідних.