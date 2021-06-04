За суботу-неділю у Тернополі планують провакцинувати близько 800 осіб

У Тернополі в суботу та неділю, 5-6 червня, запрацює тимчасовий центр вакцинації проти коронавірусу. Його розмістили у вестибюлі міського кінотеатру імені Олександра Довженка на проспекті Злуки, 45. На вакцинацію запросили близько тисячі осіб, які зареєструвалися у додатку «Дія». Тернополян щепитимуть вакциною CoronaVac китайського виробництва.

Вакцинація у Тернополі стартуватиме о 09:00 і триватиме до 16:00, у центрі вакцинації працюватимуть шість мобільних бригад.

У центрі вакцинації працюватиме 6 бригад медиків

Передусім у центрі вакцинації щепитимуть людей, які зареєструвалися через додаток «Дія» і які отримали запрошення на вакцинацію. Але щеплення зможуть отримати й ті, кого не запрошували. Єдина умова – людина має бути зареєстрованою у черзі на вакцинацію через «Дію».

«Ми передзвонили до усіх людей, які зареєструвалися на вакцинацію в додатку «Дія», і запланували, що в суботу прийдуть щепитися 400 осіб. А в неділю очікуємо ще 400 людей. Але прийти і отримати щеплення може кожен. Єдина умова – людина повинна бути зареєстрована в «Дії». При вході в тимчасовий пункт щеплення людина показує цю реєстрацію на своєму гаджеті і може отримати вакцину», – розповіла ZAXID.NET директорка Департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.

Прийти і отримати щеплення передусім запрошують тих тернополян, які мали б вакцинуватися, згідно з графіком і чергами МОЗ, але не встигли отримати вакцину з особистих причин. Йдеться про медиків, працівників поліції, рятувальників, соціальних працівників, людей з інвалідністю та тернополян старше 60-ти років.

Тимчасовий центр вакцинації поділений на кілька зон – зону реєстрації, медичного огляду, зону очікування та кабінки для проведення щеплення. Також у кінотеатрі виділили окреме місце для того, аби люди після введення вакцини півгодини перебували під наглядом лікарів, аби уникнути побічних дій.

Приміщення для вакцинації поділено на декілька зон

Тимчасовий центр вакцинації в Тернополі – четвертий в Україні. Минулого тижня перші такі пункти масової вакцинації відкрили у Києві, Львові та Одесі.

Станом на 4 червня на Тернопільщині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 32,5 тисячі осіб, другу дозу – понад три тисячі жителів області.