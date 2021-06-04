5-6 червня на «Арені Львів» продовжить роботу центр масової вакцинації населення

У найближчі вихідні, 5 та 6 червня, на стадіоні «Арена Львів» у Львові продовжить роботу Центр вакцинації. За два дні планують вакцинувати близько 2 тис. людей, що вдвічі більше, ніж минулих вихідних.

Для того, аби вакцинуватися, не обов’язково чекати дзвінка із запрошенням прийти на щеплення. Отримати вакцину зможуть усі охочі, однак за умови попередньої реєстрації в додатку «Дія».

«Особи зі списку очікування в додатку «Дія», яким не телефонували щодо можливості вакцинування на «Арені Львів», можуть також приїжджати на вакцинацію на другу зміну (з 15:00 до 19:00)», – йдеться у повідомленні департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

У департаменті ZAXID.NET уточнили, що цими вихідними планують вакцинувати близько 2 тис. людей, що вдвічі більше, ані у минулі вихідні. Протягом дня у Центрі вакцинації працюватиме 6-8 медичних бригад.

Доїхати до стадіону, як і минулими вихідними, можна буде безкоштовними автобусами. Транспорт організують від площі Євгена Петрушевича у центрі Львова і у зворотному напрямку у визначені години:

Виїзд з площі Є. Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00;

Виїзд з Арени «Львів»: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00.

Нагадаємо, у вихідні 29-30 травня на «Арені Львів» розпочав роботу Центр вакцинації. Упродовж вихідних вакцинували понад 1 тис. людей. Щеплення проводять китайською вакциною CoronaVac. 25 травня на Львівщину прибула чергова партія – понад 16 тис. доз цієї вакцини.