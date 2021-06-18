Кібератаки зазнали найбільш важливі офіційні особи Польщі, міністри й депутати різних політичних поглядів

Віце-прем’єр Польщі, глава Комітету з питань державної безпеки Ярослав Качинський повідомив масштабну кібератаку проти вищих державних осіб країни, в тому числі міністрів та депутатів, з території Російської Федерації. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Кібератаки зазнали найбільш важливі офіційні особи Польщі, міністри й депутати різних політичних поглядів», – заявив лідер правлячої партії «Закон і справедливість» в п'ятницю, 18 червня, у Варшаві.

За його словами, відповідна інформація була надана Агентством внутрішньої безпеки та Службою військової контррозвідки.

«Встановлено, що хакерська атака була здійснена з території Російської Федерації. Однією з основних цілей нападу було нанесення удару по польській громаді та дестабілізація країни, – зазначив політик і закликав поляків до обережності.

Наразі триває збір доказів і ведуться роз'яснювальні роботи серед постраждалих і потенційних жертв кібератаки. Коли саме була здійснена кібератака, він не вказав.

Як пише «Європейська правда», минулого тижня керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що відповідні відомства отримали інформацію про злам його власної електронної пошти та пошти дружини, а також їхніх акаунтів у соцмережах. За його словами, зловмисники не могли отримати з пошти засекреченої та надтаємної інформації.

Згодом заступник речника «Право і справедливість» Радослав Фогель заявив, що хтось намагався отримати доступ до електронних пошт депутатів.

Як інформував ZAXID.NET, президент РФ Володимир Путін заявив, що хакерські атаки на США, у яких підозрюють російських хакерів, «надходили з території Штатів, а не Росії».