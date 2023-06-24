Пасажирський рейс Enter Air з Познані до Анталії приблизно на 20 км зайшов у повітряний простір України

Літак компанії Enter Air , що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України. Про це повідомляє RMF24.

Випадок у п’ятницю, 23 червня, ближче до вечора. Пасажирський рейс Enter Air з Познані до Анталії приблизно на 20 км зайшов у повітряний простір України, небо над якою закрите з початку повномасштабної війни.

«Літак облітав грозу і словацькі диспетчери спрямували його на такий маршрут. Усе відбулося згідно з процедурами безпеки», – повідомили в авіакомпанії у коментарі журналістам.

Польське агентство цивільної авіації підтвердило випадок, зазначивши, що пілоти літака були на зв’язку зі словацькими диспетчерами і на маршруті літака був грозовий фронт. Інцидент детально розслідуватимуть Служба цивільної авіації та Держкомісія з розслідувань інцидентів під час польотів.

Через повномасштабну війну і закритий повітряний простір цивільні літаки за останні півтора роки піднімалися в українське небо лише кілька разів. На початку квітня SkyUp евакуювала з аеропорту Бориспіль свій Boeing 737-800, тепер він виконує рейси у Європі.

У вересні WizzAir перегнала зі Львова до Польщі свій комерційний літак, який застряг там на початку повномасштабної війни. У грудні змогли повернутись додому два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M.

1 червня з міжнародного аеропорту «Львів» евакуювали до Варшави цивільний авіалайнер Airbus A330-300, що прилетів до Львова 23 лютого 2022 року.