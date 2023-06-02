Літак приземлився у львівському аеропорту 23 лютого 2022 року

У четвер, 1 червня, з міжнародного аеропорту «Львів» евакуювали до Варшави цивільний авіалайнер Airbus A330-300, що прилетів до Львова 23 лютого 2022 року.

Літак має мальтійську реєстрацію і був в оренді у компанії «Роза вітрів», що використовувала його для вантажних перевезень, пише Avianews.

Широкофюзеляжний авіалайнер Airbus A330-300 з реєстрацією 9H-SME вилетів 1 червня вранці зі Львова і приземлився о 7:16 у Варшаві. Переліт зареєстрував онлайн-радар Flightradar24, коли авіалайнер перетнув кордон України і пілоти увімкнули передавач літака.

Згодом літак вилетів з Польщі до французького міста Шатору, де літаки проходять технічне обслуговування чи консервацію у разі тривалого зберігання.

Оскільки повітряний простір України закритий для комерційної авіації з 24 лютого 2022 року, перельоти цивільних авіалайнерів можливі за особливою процедурою після отримання дозволу.

Перша евакуація повітряного судна зі Львова відбулась 2 квітня 2022 року, коли пілоти перегнали регіональний літак ATR 72 «Рози Вітрів» до Варшави. 13 вересня 2022 року лоукостер WizzAir евакуював зі Львова в Катовіце авіалайнер Airbus A320 із реєстрацією HA-LWS.