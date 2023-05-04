Літак намагалися провезти під виглядом запчастин для авіації

Київські митники виявили у вантажівці, яка стояла на митному контролі, цілий літак, розібраний на частини. Спочатку правоохоронці виявили тільки фюзеляж та крила, проте згодом знайшли всі інші справні компоненти до авіатранспорту, повідомили у прес-службі Київської митниці у четвер, 4 травня.

За даними правоохоронців, з території Румунії намагалися ввезти літак моделі «Cessna» 182М. Ціле повітряне судно намагалися ввезти під виглядом запчастин.

«Під час огляду вантажу київські митники визначили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані», – повідомили у прес-службі Київської митниці.

Для повного укомплектування літака не вистачило тільки двигуна та окремого бортового устаткування. Заявлена вартість фюзеляжу та крил у документації – 9000 євро, проте реальну суму незаконного вантажу митники не повідомили. Щодо перевезення літака склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак з Румунії вилучили.

Нагадаємо, 2 травня СБУ викрила дніпровських підприємців, які намагалися продати до Ірану турбореактивні двигуни Д-36 для військово-транспортної авіації. Компоненти для авіації вартістю 400 тис. доларів планували використовувати на літаках АН-74. За даними правоохоронців, двигуни Д-36 викрали під час ліквідації одного з держпідприємств на Дніпропетровщині.