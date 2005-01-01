Польський уряд планує спростити процес працевлаштування для іноземців

Міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квецінські

Уряд Польщі працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в країні трудових мігрантів. Про це сказав міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квєцінські, повідомляє RMF FM.

За словами Квєцінського відповідні зміни готує міністерство інвестицій та розвитку, яке серед іншого хоче продовжити термін легальної роботи іноземців. «Роботодавці нарікають, що люди по отриманні кваліфікації часто тікають з нашої країни. Мова йде про забезпечення умов для життя не тільки для тих, хто приїжджає в Польщу працювати, а й для їх родин. Наприклад, мова йде про допомогу в забезпеченні житлом», – повідомив він.

Програма дій буде розроблена вже в першій половині цього року, а у другій половині року заплановано втілити її у життя. Крім того, міністр нагадав, що минулого року роботу в Польщі отримали від 1,2 до 1,5 млн українців. У 2030 році, за його оцінками, польському ринку праці бракуватиме 1,5 млн осіб, тому міграція повинна зростати.

«Ми повинні створити хороші умови для мігрантів, особливо для мігрантів зі сходу. Ми будемо працювати над визнанням їх кваліфікації; якщо з певних причин це не буде можливим, ми будемо доповнювати цю кваліфікацію», - зазначив міністр.

Між тим, віце-міністр сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Станіслав Швед розповів про спрощення в працевлаштуванні представників так званих привілейованих професій - будівельної та транспортної галузей. Понад дві третини польських підприємців, які надають роботу іноземцям, скаржиться на дуже довгі і складні процедури працевлаштування.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, уряд Польщі вже кілька місяців працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в Польщі трудових мігрантів з України.