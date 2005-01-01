У Польщі рекордно зросла кількість українців, які платять страхові внески

За підсумками 3-го кварталу 2017 року внески до системи соціального страхування зробили 307,8 тис. українців

У Польщі більше 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії. Про це повідомляє TVN24.

У порівняні з попереднім роком кількість українців, які роблять страхові внески, зросла одразу на 78%. За підсумками третього кварталу 2017 року внески до системи соціального страхування зробили 307,8 тисяч українців, в аналогічний період 2016 року цей показник складав 172 тисячі осіб.

Джерело: ZUS

Як зазначається, додаткові кошти, які отримує система соціального страхування Польщі, допомагають у виконанні передвиборчих обіцянок правлячої партії «Право і справедливість» щодо зниження пенсійного віку. «Збільшення кількості українських громадян, застрахованих в установах соціального страхування, є наслідком зростаючого припливу робітників з цієї країни до Польщі, а також того, що українці поступово оселяються на польському ринку праці», - пояснив експерт Організації роботодавців Польщі Лукаш Козловський.

В той же час, як зазначається, більшість українців, які працюють в Польщі на законних підставах, не здійснюють внесків до установ соціального страхування.

До слова, Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych (ZUS) - це управління соціального страхування Польщі. Це структура, яка збирає гроші на медичне і соціальне страхування, підконтрольне національному фонду здоров'я (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ). У свою чергу саме NFZ на підставі ZUS надає вам медичні послуги.

Формально ZUS покриває 5 напрямків: пенсійне страхування, страхування для виплат по інвалідності, страхування для виплат у зв'язку з втратою годувальника, страхування на випадок хвороби або материнства, страхування від нещасних випадків.

ZUS в основному сплачує роботодавець: частина йде з зароблених заробітчанами грошей, частину з грошей роботодавця, але сам процес оплати проводить роботодавець раз на місяць до 15-го числа. Якщо у працівника з роботодавцем підписана umowa o pracę - то ZUS точно сплачується, якщо інші (zlecenie або o dzielo), то це залежить від роботодавця.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю одному з українських телеканалів наприкінці грудня 2017 року п'ятий президент Польщі (з 1995 по 2005 рік) Олександр Квасневський заявив, що українці, які працюють на території Польщі, важливі для поляків, оскільки розвивають економіку цієї країни.