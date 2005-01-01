Українські заробітчани допомагають польській економіці, - Квасневський

СвітРоман Ганкевич, 24 грудня14633

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Українські заробітчани допомагають польській економіці, - Квасневський
фото 112.ua
Кваснєвський: Після входження Польщі до ЄС понад 2,5 млн поляків поїхали працювати за кордон

Українці, які працюють на території Польщі, важливі для поляків, оскільки розвивають економіку цієї країни. Про це в інтерв'ю для програми 112 International Insight заявив п'ятий президент Польщі (з 1995 по 2005 рік) Олександр Квасневський.

«Перше - вони допомагають нашій економіці. Вам треба знати, що після входження Польщі до ЄС понад 2,5 млн поляків поїхали працювати, насамперед, до Великої Британії, Ірландії, Франції, і, звичайно, сьогодні без наших українських друзів дуже важко розвивати будівництво. Це нормально. Це, по-моєму, такий вільний ринок праці, де українці знаходять у Польщі хорошу роботу з кращою зарплатою, ніж у себе. А для нашої економіки вони дуже важливі. Я думаю, що це буде продовжуватися», - зазначив він.

При цьому Квасневський підкреслив відсутність культурного конфлікту.

«Треба сказати, що ми люди дуже схожі, мови схожі, це не створює жодних великих проблем. Є якийсь один або другий випадок, який комусь може не сподобатися, але, я думаю, що цей мільйон українців, який тут працює, який заробив гроші і допомагає своїм сім'ям в Україні, - це частина нормальності ХХІ століття», - наголосив екс-президент Польщі.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Павло Клімкін також заявив, що українці, які працюють у Польщі, рятують економіку сусідньої країни. Між тим в уряді підрахували рівень заробітної плати, яка втримуватиме українців від трудової міграції за кордон.

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