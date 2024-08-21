Заступник міністра юстиції Бартомієй Цьонжинський поїхав на відпочинок до Словенії на автомобілі державної наукової установи

Заступник міністра юстиції Польщі Бартомієй Цьонжинський (Bartłomiej Ciążyński) з польської коаліції лівих політичних сил «Лівиця» (Lewica) подав у відставку після розголосу інформації про те, що під час приватної відпустки він користувався службовим автомобілем. Про це у середу, 21 серпня, пише RMF 24.

Про свою відставку Цьонжинський заявив на спільній прес-конференції з віцеспікером Сейму Влодзімєжем Чажастим (Włodzimierz Czarzasty), який підтримав рішення свого колеги.

Як повідомляється, чиновник поїхав у приватний відпочинок до Словенії на службовому лімузині і двічі заправив автомобіль, розрахувавшись карткою, яка належать Польському центру технологічного розвитку (PORT). Компанія є частиною загальнонаціональної дослідницької мережі Łukasiewicz Research Network, де Цьонжинський працював до посади в Міністерстві юстиції.

Колишній посадовець заявив, що не знав, що цього не може робити і запевнив, що усі гроші, які він витратив на заправку, вже «повернуто на рахунок». Також він зазначив, що в Міністерстві юстиції має «амбітні плани», проте його помилка «вимагає відповідальності та наслідків».

«Я зробив помилку кілька тижнів тому. Визнаю, що використовував службове авто в особистих цілях. Я не знав, що не можу цього зробити. Я повинен взяти на себе відповідальність. Кошти, використані для заправки, я повернув на свій рахунок. Я хочу вибачитися від щирого серця, дуже щиро, за цю ситуацію», – сказав він.

Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що прийняв відставку посадовця. Раніше він писав, що «помилки бувають, але за них треба платити». Він наголосив, що «особливо це стосується людей при владі».

Бартломей Ценжинський – колишній віцепрезидент Вроцлава, міський радник до 2023 року та голова місцевого «Клубу лівих». З відкритих джерел відомо, що він також є юрисконсультом і керує своєю юридичною фірмою вже 12 років.

Цьонжинський подав у відставку менш ніж через два місяці після того, як прем'єр-міністр Дональд Туск призначив його на посаду заступника міністра юстиції. Тоді вроцлавський політик змінив в уряді Кшиштофа Смішека (Krzysztofa Śmiszka), який став євродепутатом.