Польському поліцейському загрожує до п'яти років позбавлення волі

У Польщі прокуратура міста Ополе (Опольське воєводство) звинувачує 29-річного поліцейського у надмірному застосуванні сили, що призвело до смерті 48-річного українця Ігоря Ш. під час затримання. Про це у п’ятницю, 8 листопада, повідомив «Укрінформ» з посиланням на коментар речника Окружної прокуратури в Ополе Станіслава Бара.

«6 листопада 29-річному поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні службових повноважень через невідповідне застосування засобів безпосереднього примусу з метою знерухомлення особи, що призвело до смерті 48-річного громадянина України», – цитує «Укрінформ» Станіслава Бара.

У прокуратурі також повідомили, що обвинувачений поліцейський надав свідчення, однак відмовився визнавати свою провину. Наразі його відсторонили від виконання службових обов’язків та заборонили виїжджати з Польщі. Поліцейському загрожує до п’яти років ув'язнення.

За словами Станіслава Бара, розтин тіла українця вказує на те, що він міг померти через удушення. Проте, остаточну причину смерті встановлять після проведення всіх експертиз. Йдеться, зокрема, гістопатологічну експертизу, яка триватиме кілька тижнів. Тіло українця вже передали родичам.

У прокуратурі міста Ополе також повідомили обставини інциденту. Як розповів Станіслав Бар, 29 жовтня власник фірми у населеному пункті Кшивізна викликав поліцію, адже українець, який відмовився працювати у його фірмі, не хотів заплатити за ночівлю. До приїзду поліції українець все-таки заплатив підприємцю. Поліція попросила українця показати документи, але той відмовлявся, тому правоохоронці хотіли доставити чоловіка у відділок. Українець пручався, а правоохоронці намагалися надягти на нього кайданки, застосовуючи силові прийоми, у цей момент чоловік знепритомнів. Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть 48-річного українця.

У прокуратурі зауважили, що застосування надмірної сили правоохоронцем не пов'язане з національною неприязню та вважають це нещасним випадком.