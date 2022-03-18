Мисливці допомагають воїнам ЗСУ та тероборони виловлювати російських дезертирів

У Полтавській області на кордоні з Сумщиною йдуть зіткнення з російськими військами. Після боїв з українськими військовими і бійцями тероборони росіяни намагаються втекти, та їх виловлюють місцеві мисливці. Трофейну техніку вони передають ЗСУ. Про це повідомляє Укрінформ.

За інформацією Полтавської військової адміністрації, мисливці вже забрали в окупантів близька десяти танків та інше озброєння.

«Продовжується так зване «гадяцьке сафарі» – мисливці вже не тільки з рушницями «полюють», а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також більше 10 танків та іншу техніку», – зазначив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Усю техніку відремонтували та передали на озброєння Збройним силам України.

Нагадаємо, такі випадки непоодинокі. Іноді навіть прості селяни тракторами беруть ворожі танки на буксир в той час, як російські військові покидають свою техніку і втікають. Генштаб відзначає демотивованість російських військових, вони масово здаються в полон, відмовляються воювати, трапляються випадки самокаліцтв чи суїцидів.