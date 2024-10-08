Полуницю на посадку краще обрати ремонтантн

Якщо ви запізнились з осінньою посадкою полуниці на грядки, не поспішайте засмучуватись, адже ви можете виростити полуницю у горщиках і весною пересадити її на город. Одним із ключових факторів успішної посадки полуниці в ємність – правильно складений субстрат. Як його зробити, пише «Флористікс».

Сорти для вирощування в горщиках

Полуницю на посадку краще обрати ремонтантну, яка може плодоносити як при довготривалому, так і при короткому світловому дню. Їй достатньо світла протягом 8-12 годин. Після настання холодів ремонтантну полуницю можна внести до приміщення і вона продовжуватиме своє плодоношення. Усі, хто вирощує зимову полуницю у теплицях, використовують саме ремонтантні сорти.

Ємність та ґрунтова суміш

Саджати полуницю найкраще у технічні горщики з дренажними отворами, об’ємом 4 л. На дно укладіть шар кори, а потім наповніть горщики поживною пухкою ґрунтосумішшю. Найкращий склад для суміші – із приготованого на мікробіологічних препаратах компосту, торфу, а як розпушувач до неї доданий пісок.

Полуниця любить легкі, добре дреновані поживні ґрунти – супісок або легкий суглинок, удобрені органічними добривами. У відкритому ґрунті полунична грядка закладається на три роки, після чого полуницю скошують. Додатково в ґрунт вносять фосфати, а шанувальники органічного землеробства використовують деревний попіл.

Якщо ви хочете приготувати субстрат для горщиків самостійно, змішайте третину зрілого компосту з третиною просіяної городньої землі, а остання третина повинна складатися з піску і торфу, але якщо у вас на ділянці ґрунт легкий, пісок додавати не потрібно.

Можна скласти субстрат із рівних частин біогумусу, землі і соснової тирси. Полуниця любить слабокисле середовище – 5,5-6,5 pH, а тирса і розпушить ґрунт, і підкислить його. Але, яким би не був склад, за консистенцією ґрунтосуміш повинна вийти пухкою, розсипчастою і добре дренованою.

Посадка полуниці

Заповнивши горщики ґрунтосумішшю, зробіть у кожному вузьку і глибоку виїмку, щоб коріння полуниці йшло вниз і не загиналося. Потім пролийте кожне заглиблення водою.

Розправивши коріння саджанця, опустіть його у виїмку з грязюкою, що там утворилась, вирівняйте саджанець так, щоб серцевина розетки опинилося над поверхнею ґрунту, і обтисніть навколо саджанця землю. При певній вправності посадка не займає багато часу.

Надалі дуже важливо не допустити промерзання кореневої системи полуниці. Покладіть на грядку товстий шар листового перегною і поставте на нього полуницю. До холодів її зверху зігріватиме сонце, а знизу перегній. Потім полуницю можна накрити полікарбонатом або перенести до будинку чи теплиці, де вона плодоноситиме до весни.