Джим Абрагамс, народився у 1944 році в штаті Вісконсин

Американський режисер Джим Абрагамс, відомий насамперед завдяки фільмам «Голий пістолет» та «Цілком таємно!», пішов з життя у віці 80 років. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Про його смерть оголосив син Джозеф. За словами чоловіка, батько помер 26 листопада, в своєму будинку в Санта-Моніці з природніх причин.

Джим Абрагамс здобув популярність як автор пародій на відомі голлівудські фільми.

У 1980 році на екрани вийшла його комедійна стрічка «Аероплан. Вона зібрала 83,5 млн доларів при бюджеті лише 3,5 млн.

Фільм Абрагамса «Поліцейський відділ» був номінований на премію «Еммі». Найпопулярнішими фільмами режисера стали «Цілком таємно!» та «Голий пістолет».