Степан Тарасович помер у віці 68 років

У вівторок, 16 травня, у Львові у віці 68 років помер соліст Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Степан Тарасович. Про це повідомили його родичі та колеги.

«Відійшов у вічність мій друг, чудова, чуйна, добра людина – Степан Тарасович. Степан був солістом опери і творчою особистістю, завжди в центрі подій. Жаль. Світла і добра пам‘ять. Співчуття близьким», – написав соліст Львівської опери Роман Ковальчук у вівторок, 15 травня, у Facebook.

«Сьогодні несподівано рано відійшов до вічності наш дорогий батько і дідусь, багатолітній соліст Львівської опери, великий артист, якого так любила за його щирість публіка, Степан Тарасович (1955-2023)», – повідомив історик, викладач ЛНУ імені Івана Франка Олег Дух.

Баритон Степан Тарасович закінчив Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка. Відомий виконанням партій у понад 20 операх Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.