Про смерть Ігоря Калинця повідомила його донька

В суботу, 28 червня, у віці 85-ти років у Львові помер дисидент і поет Ігор Калинець. Про це повідомила його дочка Дзвенислава Калинець-Мамчур на своїй сторінці у фейсбуці.

Ігор Калинець – поет-шістдесятник, громадський діяч, політичний в’язень радянських таборів, представник десидентсько-самвидавного руху в Україні.

Народився 9 липня 1939 року у Ходорові на Львівщині. Випускник філологічного факультету Львівського університету. Працював у Львівському обласному державному архіві, після повернення із заслання – в науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.

11 серпня 1972 року Ігоря Калинця засуджено на шість років ув'язнення суворого режиму і три роки заслання. Покарання відбував у Пермських концтаборах разом з іншими шістдесятниками – Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем тощо.

Був одружений з Іриною Стасів-Калинець – українською поетесою, діячкою дисидентського руху, активісткою українського національного і правозахисного руху, художницею, філологинею. Ірина Стасів-Калинець померла 31 липня 2012 року.

Ігор Калинець – автор сімнадцяти поетичних збірок, написаних у період між серединою шістдесятих та 1981 роком. Після повернення із заслання перестав писати вірші, проте видавав дитячі збірки, редагував низку часописів. Лауреат численних нагород і відзнак, зокрема, премії імені Митрополита Андрея Шептицького, ордену князя Ярослава Мудрого IV ступеня (від якого відмовився на знак протесту проти «зросійщення»), премії імені Василя Стуса та Національної премії України імені Тараса Шевченка тощо.