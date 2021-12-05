Михайло Практика помер на 67-му році життя

У неділю, 5 грудня, на 67-му році життя помер колишній генеральний директор львівського ФК «Карпати» Михайло Практика. Про смерть колишнього керівника «Карпат» повідомила у Facebook його донька Христина.

«Буду пам‘ятати тебе завжди, ти навіки у моєму серці, найкращий тато. Не віриться, що тебе вже нема, не можу усвідомити це», – йдеться у повідомленні Христини Практики.

Михайло Практика закінчив Інститут фізкультури за спеціальністю «футболіст» і навіть розпочав професійну кар'єру гравця, виступаючи за львівський «Сокіл». Однак згодом через хворобу був змушений перейти на адміністративну роботу – спершу в «Соколі», а згодом у «Карпатах».

Михайло Практика є засновником фірми Practic, яка виробляла спортивний інвентар і була одним зі спонсорів ФК «Карпати». Посаду генерального директора «Карпат» Михайло Практика залишив весною 2004 року. Його наступником на цій посаді став Петро Комар.