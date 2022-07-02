Дмитро Загарія очолював міліцію Львівщини у постмайданний період

У суботу, 2 липня, у Львові у віці 64 роки помер екс-начальник Головного управління міліції Львівщини Дмитро Загарія.

Інформацію про смерть Дмитра Загарії підтвердили ZAXID.NET в поліції Львівщини. Причини смерті колишнього начальника міліції не уточнюють.

«Мешканці Львівщини пам’ятатимуть його як добру та чуйну людину, колеги по роботі – як принципового керівника, фахівця у своїй справі. Більшу частину свого життя Дмитро Дмитрович віддав служінню людям – охороні прав та свобод громадян», – йдеться в співчутті, яке поширила поліція Львівщини.

Полковник міліції Дмитро Загарія очолював Головне управління МВС України у Львівській області у 2014-2016 роках. Він став першим, кого призначили на цю посаду після Євромайдану на основі конкурсу та громадської люстрації. Раніше був заступником начальника обласної міліції Львівщини у 2002-2005 роках. У 90-х працював у Київському райвідділі міліції та довший час в карному розшуку.

Дмитро Загарія часто відвідував бійців батальйону міліції особливого призначення «Львів» у зоні бойових дій на Донбасі. У лютому 2015 року під час такої поїздки автомобіль, у якому їхав Дмитро Загарія, підірвався на фугасі біля Дебальцевого. Внаслідок вибуху Загарія, а також командир батальйону спеціального призначення МВС «Львів» Ігор Вольський отримали поранення.

У грудні 2016 року Дмитро Загарія подав у відставку з посади начальника обласної міліції.