Ігор Держко помер у ніч на 31 грудня

У Львові помер професор кафедри українознавства та філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та колишній заступник голови Львівської ОВА Ігор Держко.

Як повідомила прес-служба університету, Ігор Держко помер у ніч на 31 грудня у віці 66 років.

«Нехай Господь благословенно прийме його в свої обійми у Царстві Небеснім! Про місце та час похорону буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні університету.

Ігор Держко народився в Стрию, навчався у Львівському медичному інституті. У 1999 році став асистентом кафедри психіатрії, психології та сексології, а з 2001 року очолив кафедру філософії та економіки ЛНМУ. У 2011 отримав ступінь доктора філософських наук, а у 2015 – професора. В останні роки він був головою профспілкової організації працівників університету.

Паралельно Ігор Держко займався громадською діяльністю. У 1997-2010 роках він був заступником голови Львівської обласної державної адміністрації та заступником голови Львівської обласної ради. Був членом Народного Руху України (1989-2005), заступником голови та членом проводу ЛОК НРУ. Впродовж 1999-2005 років працював головою Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Був одружений із ведучою Львівського телебачення Олександрою Пержило, їх розлучення відбулося зі скандалом щодо поділу майна.