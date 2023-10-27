Анатолій Гайдамака та його донька на фоні мозаїки художника

У віці 84 роки помер художник-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії Анатолій Гайдамака, повідомила у п’ятницю, 27 жовтня, мистецтвознавиця Євгенія Моляр.

Як пише «Українська правда», Анатолій Гайдамака став головним художником Національного музею історії України у Другій світовій війні, що звели у 1974 році. Разом з інженером-будівельником Володимиром Баруленковим, архітектором Вадимом Гопкалом та іншими митцями Гайдамака став лауреатом Шевченківської премії за архітектурне і художнє оформлення філії Центрального музею Володимира Леніна у Києві. Вже після здобуття Україною незалежності, у 1993 році будівля стала «Українським домом» на Європейській площі.

Серед його найвідоміших творів – Пам’ятний хрест на місці Батуринської трагедії 2004 року, Меморіал пам’яті героїв Крут 2006 року та Меморіал жертвам голодомору 1932-1933 років, створений 2008 року. У 2009-му за наказом Кабміну меморіал утворив Національний Музей Голодомору.

Анатолій Гайдамака народився 9 червня 1939 року на Чернігівщині. У 1961 році закінчив Харківське художнє училище, у 1967-му – Московське вище художньо-промислове училище. Одразу після завершення навчання почав працювати в інституті «Київпроект» художником-архітектором.

Він допомагав оздоблювати інтер’єри музеїв, зокрема музею Михайла Коцюбинського, музею Миколи Островського, перейменованого зараз на Музей пропаганди, Державний літературний музей в Одесі, музей «Чорнобиль». Проектував як культурні, так і громадські споруди – займався оздобленням Національного банку України. Також створював монументальні твори, у яких втілював мозаїчні панно, проектував вітражі та писав картини.