В Івано-Франківську в віці 59-ти років помер відомий львівський піаніст, музикознавець та композитор Олександр Козаренко. Про це повідомило видання про музику The Claquers.

Відомо, що 17 березня він опинився у реанімації. За словами сестри Олександра Козаренка, під час лікування пневмонії стан погіршувався до неконтрольованого, тому його терміново перевезли до реанімації інфекційної лікарні в Івано-Франківськ. Він перебував під апаратом штучної вентиляції легень з діагнозом «дифузна ковідна пневмонія».

Олександр Козаренко народився 24 серпня 1963 року у Коломиї. Закінчив Львівське музичне училище та Київську консерваторію та аспірантуру (класи професорів: композиції Мирослава Скорика, фортепіано Всеволода Воробйова та музикознавства Івана Ляшенка) по класу фортепіано. Стажувався у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина, 2004). Доктор мистецтвознавства (2001).

З 1992 року викладав на кафедрах композиції та історії музики Львівської музичної академії, був завідувачем кафедрою філософії мистецтв.

Писав музику у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України (ансамбль «Київська камерата», Київський саксофонний квартет, оркестр «Віртуози Львова», капела «Трембіта» та інші), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних фестивалях «Київ Музик Фест» (Київ), «Контрасти» (Львів), «Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), «Дні музики композиторів Кракова» (Польща), «Мелос-Етос» (Словаччина), «Дрезденські дні сучасної музики» (Німеччина).

Козаренко є автором музики до понад 50 вистав. Камерна кантата Олександра Козаренка для контртенора та інструментального ансамблю «П'єро мертвопетлює», прем'єра якої відбулася у 1994 р. у Львові, розкрала нові грані у таланті Василя Сліпака.

Як піаніст приділяв особливу увагу виконанню української музики ХХ–XXI століть.

Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984), дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів (1986). Лауреат державних премій України з композиції ім. Левка Ревуцького (1996) та ім. Миколи Лисенка (2001).

Про прощання з видатним музикантом буде повідомлено окремо.