Олесь Завадович був першим директором парку «Знесіння»

У Львові помер заступник директора і колишній очільник Регіонального ландшафтного парку «Знесіння» Олександр Завадович. Про це 31 грудня повідомила його дружина Зоряна Мазепа.

Олександр Завадович помер 30 грудня, причину смерті не розголошують.

«Вчора, о 12:00, перестало битися серце Олеся Завадовича – чоловіка, батька, засновника і першого директора парку “Знесіння”. Родина просить про молитву. Деталі повідомимо згодом», – повідомила Зоряна Мазепа.

З 2012 року Олександр Завадович працював заступником директора «Знесіння» з наукової роботи.

«Пішла з життя добра, щира, весела, роботяща людина. Нехай добрий, світлий спомин про Олеся Мироновича завжди залишиться у серцях рідних, друзів, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував», – йдеться в повідомленні пресслужби парку.

Територію «Знесіння» у Львові оголосили обʼєктом природно-заповідного фонду України у 1993 році. Парк створили для збереження та відновлення унікального природно-історичного комплексу гряди Знесіння і прилеглих територій давніх поселень – Знесіння і Кривчиці. Загальна площа парку – 312,1 га. Першим директором парку був Олесь Завадович.