Віктор Толмачов

У віці 83-х років помер радянський авіаконструктор Віктор Толмачов, який був одним із творців всесвітньо відомих літаків Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія». Про це удень 7 червня повідомив очільник російського «Авіаційного комплексу ім. Ільюшина» Олексій Рогозін.

За його словами, Толмачов страждав від важкої хвороби.

Віктор Толмачов народився 11 серпня 1934 року в Курську. У 1959 році з відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут, за кілька років влаштувався на роботу в КБ «Антонов» на посаду інженера-конструктора, брав участь у розробці більшості літаків серії «Ан».

У 1986-1992 рр. Толмачов був головним конструктором найбільших у світі літаків Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія». Також брав участь в розробці і створенні практично всіх літаків під маркою «Антонов» і їхніх модифікацій.

Із 1991 року Віктор Толмачов був технічним директором авіакомпанії «Волга-Днепр» (РФ). Того ж року конструктор переселився з Києва до російського Ульяновська. 1992 року він став лауреатом Державної премії України за створення Ан-124.

До слова, компанія «Волга-Днепр» 2006 року розпочала співробітництво з українською компанією «Авіалінії Антонова». Відповідно до умов договору, російська сторона здійснювала весь логістичний менеджмент, розпоряджалась літаками і самостійно розподіляла прибуток, основна частина якого залишалася в Росії. Після розриву договору, з початком російської збройної агресії проти України,«Авіалінії Антонова» стабільно нарощували обсяги перевезень і значно випередили російську компанію «Волга-Днепр».