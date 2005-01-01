Аеропорту «Київ» присвоїли ім'я авіаконструктора Ігоря Сікорського

Відтепер аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського

Київська міська рада присвоїла комунальному підприємству Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) ім'я відомого конструктора українського походження Ігоря Сікорського. Відповідне рішення підтримали 67 депутатів Київради, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми пройшли всі процедури щодо присвоєння аеропорту «Київ» (Жуляни) імені авіаконструктора Сікорського. Комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення», – повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Під час обговорення питання зазначалось, що ініціатива з присвоєнням імені відомого авіаконструктора належить трудовому колективу аеропорту «Київ».

Відтепер аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського.

Ігор Сікорський (1889-1972) Фото meest-online

Зазначимо, що Ігор Сікорський увійшов в історію авіабудування як конструктор перших багатомоторних літаків, першого трансатлантичного гідроплану та першого серійного гелікоптера одногвинтової системи.

Сікорський народився в Києві. У 1919 року переїхав до США де заснував авіаційну фірму, а згодом став співвласником конструкторсько-будівельної фірми «Вестленд-Сікорський». До 1939-го конструктор збудував близько 15 типів літаків. У 1925-1940 роках розробив серію надзвичайно успішних літаків, які принесли США престиж і рекорди. З 1939-го Сікорський перейшов на конструювання гелікоптерів одногвинтової схеми. Він першим почав будувати турбінні гелікоптери, гелікоптери-амфібії.

З 1943-го його фірма стала провідним виробником вертолітної техніки за кордоном. «Літаючий човен» Ігоря Сікорського Sikorsky S-42 встановив десять світових рекордів, а десять серійних S-42 стали першими у світі міжконтинентальними пасажирськими лайнерами, які забезпечили регулярні рейси через Атлантичний і Тихий океани.

Гелікоптери Сікорського марки S 1941 року були прийняті на озброєння Збройними силами США. Із придбанням ліцензій на виробництво машин цієї марки розпочався розвиток вертольотобудування у Великій Британії та Франції. Про високу гарантію польотів на гелікоптерах Сікорського свідчать факти постійного використання їх президентами США як VIP-транспортних засобів. На гвинтокрилах Сікорського Sikorsky S-61[en] вперше здійснено переліт через Атлантику (S-61 1967-го) і Тихий океан (S-61 1970-го, з дозаправкою у повітрі).