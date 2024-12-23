У листопаді Іран почав планово відключати електроенергію в житлових будинках

Більшість часу минулого тижня Іран був фактично знеструмлений через дефіцит газу. Наразі в країні закриті або працюють за скороченим графіком урядові установи, навчальні заклади перейшли в онлайн-формат, а промислові підприємства фактично зупинили свою роботу. Про це повідомила газета The New York Times в неділю, 22 грудня.

Попри те, що Іран має одні з найбільших у світі запаси природного газу та сирої нафти, він перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, яка виникла через санкції, неефективне управління, застарілу інфраструктуру, нераціональне споживання і цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян нещодавно попередив співгромадян, що проблема досягла критичної точки. Іранці висловили обурення масовими відключеннями електроенергії, а лідери промисловості попередили, що супутні збитки від знеструмлень становлять десятки мільярдів доларів.

Влада країни заявила, що дефіцит газу, який необхідний країні для функціонування, становить приблизно 350 млн м3 на день. Оскільки температура впала, а попит на газ різко зріс, чиновникам довелося вдатися до екстремальних заходів, щоб внормувати споживання газу.

Таким чином уряд припинив постачання газу на електростанції. До п’ятниці, 20 грудня, 17 електростанцій були повністю відключені, а решта працювали лише частково. Державна енергокомпанія Tavanir попередила виробників, що їм необхідно підготуватися до масових відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів або тижнів.

У листопаді Іран почав планово відключати електроенергію в житлових будинках на дві години щодня, але цього виявилося недостатньо. Відключення електроенергії тепер відбуваються більш випадково і тривають довше.

У лютому 2024 року Ізраїль підірвав два газопроводи в Ірані, що загострило енергетичну кризу в країні. Тоді уряд таємно використав аварійні резерви газу, щоб уникнути перебоїв у наданні послуг мільйонам людей.

Газета пише, що Іран послабив свій статус сильного гравця у світі після краху уряду Башара Асада в Сирії та знищення Ізраїлем Хезболли в Лівані. Національна валюта країни – ріал – цього тижня впала до найнижчого рівня. Очікується, що повернення обраного президента США Дональда Трампа спричинить максимальний тиск на режим та ще більше послабить економіку Ірану.