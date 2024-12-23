Аварія сталася ввечері 22 грудня у селі Синевир Хустського району

Смертельна аварія сталася ввечері 22 грудня у селі Синевир Хустського району. Внаслідок зіткнення з бетонним містком загинули 24-річний місцевий правоохоронець Іван Герба та його 17-річна сестра Анастасія. Ще двох неповнолітніх госпіталізували.

У Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 23 грудня розповіли, що повідомлення про ДТП на вул. Центральній у Синевирі надійшло напередодні о 21:04.

«Для деблокування потерпілих залучалось чергове відділення державного пожежно-рятувального поста села Синевир», – зазначили рятувальники.

У поліції Закарпатської області повідомили, що внаслідок зіткнення автівки із бетонним містком у Синевирі загинув поліцейський сектору реагування патрульної поліції Хустського районного управління Іван Герба та його 17-річна сестра Анастасія.

Іван Герба вступив до Національної поліції України у 2019 році

«Окрім цього, в автомобілі перебували ще двоє неповнолітніх 16 та 17-річні мешканки села Негровець — їх із травмами госпіталізували до лікарні», — розповіли правоохоронці.

Усі обставини аварії у Хустському районі встановлює Державне бюро розслідувань. Як повідомила ZAXID.NET речниця ТУ ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель, наразі відкрито кримінальне провадження за ч.3 с.286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.