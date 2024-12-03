Аварія на Абранському перевалі сталася ввечері 11 березня 2024 року

Воловецький районний суд визнав винним уродженця Вінниці Павла Марухна у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння аварії, в якій загинула керівниця управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради, військова Ольга Бізіля, 26-річному водієві призначили 3 роки ув’язнення без позбавлення права керувати автомобілями. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 20 листопада, аварія на Абранському перевалі ввечері 11 березня 2024 року сталася через перевищення швидкості обвинуваченим та неуважності до дорожньої обстановки. На повороті причіп його тягача занесло на зустрічну смугу і з ним зіткнулася Skoda Fabia. Внаслідок численних травм пасажирка легковика – військова Ольга Бізіля – загинула на місці події, а водія з переломами госпіталізували.

Під час судового засідання Павло Марухно розкаявся у вчиненому і сказав, що відшкодував потерпілим завдані збитки у сумі 10 тис. доларів. Потерпілі у свою чергу поросили не ув’язнювати водія. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він має однорічну доньку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Пелих визнав Павла Марухна винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 3 роки ув’язнення без позбавлення права керувати автомобілями. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Засуджений має сплатити 35,2 тис. грн за проведення експертиз.