За кермом вантажівки був 26-річний мешканець Вінниці

Ввечері 11 березня на трасі Київ – Чоп між селами Абранка та Нижні Ворота Мукачівського району сталася ДТП за участі вантажівки DAF та Škoda. Внаслідок аварії загинула пасажирка легкової автівки – 55-річна керівниця управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради Ольга Бізіля, яка у 2022 році добровільно долучилася до лав Збройних сил України. Водія Škoda госпіталізовано, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 12 березня, за кермом вантажівки був 26-річний мешканець Вінниці. Він не впорався з керуванням на слизькій дорозі, виїхав причепом на зустрічну смугу і зіткнувся зі Škoda, якою керував 30-річний житель села Білки Хустського району.

«Внаслідок ДТП водія легковика із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні, його пасажирка - 55-річна мешканка міста Берегове, від отриманих травм померла на місці події. Водій вантажного автомобіля тілесних ушкоджень не отримав», – інформують у поліції.

Водій вантажівки за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Додамо, що загибла Ольга Бізіля очолювала Управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради.

Ольга Бізіля добровільно долучилася до лав ЗСУ. Фото Чопської міської ради

Раніше була заступницею голови Берегівської РДА і першою заступницею мера Берегова. У 2022 році добровільно долучилася до лав Збройних сил України.