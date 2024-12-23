Саломе Зурабішвілі запевнила, що залишиться президенткою Грузії, попри погрози щодо її ув'язнення

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дала владі тиждень на призначення нових парламентських виборів. Про це вона заявила на мітингу біля резиденції глави держави в неділю, 22 грудня, передає 1tv.ge.

«Нехай Іванішвілі (засновник провладної партії “Грузинська мрія” Бідзіна Іванішвілі – ред.) прийде до палацу, оскільки він керує всім, і я готова, сядемо, подумаємо, як слід призначити вибори, дата виборів має бути узгоджена до 29 грудня», – сказала президентка і додала, що чекає відповіді Іванішвілі.

Під час виступу Саломе Зурабішвілі біля її мікрофона зник звук. У зв’язку з цим вона пообіцяла, що запише своє повне звернення до грузинського народу з президентського палацу 23 грудня.

Також Зурабішвілі заявила, що є та буде президенткою усього грузинського народу.

«Я залишаюся вірною країні, Конституції, перед якою я принесла присягу шість років тому. Ця Конституція, яка була розтоптана, але вистояла, як стоїть Грузія. Я можу тільки продовжувати й бути вірною їй. Я буду вірна грузинській армії, її ветеранам, які сьогодні прийшли сюди, тій армії, яка захищає Грузію, і залишаюся вірною партнерам, які створили, оснастили й зміцнили грузинську армію. Я є і буду її Верховним Головнокомандувачем. Я є і буду вірна цим людям, які стоять тут, але не тільки вам, нехай ніхто не думає, я президент усіх – є і буду», – сказала президентка.

Нагадаємо, 28 листопада грузинський уряд заявив, що відмовляється від перемовин про вступ до Євросоюзу до 2028 року та від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС. Після цієї заяви в Грузії розпочалися багатотисячні протести прихильників європейського курсу країни.

Зазначимо, 29 грудня спливає термін президентських повноважень Саломе Зурабішвілі. 22 грудня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що 29 грудня Саломе Зурабішвілі доведеться скласти повноваження президентки. Якщо вона відмовиться цього дня добровільно покинути президентський палац, їй загрожує ув'язнення, попередив він. Наступним президентом Грузії колегія виборців нещодавно обрала ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.