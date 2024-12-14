Інавгурація Михаїла Кавелашвілі запланована на 29 грудня

Виборча колегія Грузії, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала президентом колишнього футболіста, депутата Михаїла Кавелашвілі. Про це повідомило видання «Ехо Кавказу» в суботу, 14 грудня.

Голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі оголосив, що Михаїла Кавелашвілі, який був єдиним кандидатом на посаду глави держави, підтримали 224 виборників, один бюлетень був зіпсований. Для перемоги 53-річному Кавелашвілі було потрібно подолати поріг у 200 голосів.

Раніше чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні сили заявляли, що не визнають легітимність виборів президента, які ініціював новий парламент Грузії. У виборах президента не брали участь депутати від опозиційних партій та деякі представники абхазької Ради. Своєю чергою квоту від органів місцевого самоврядування (сакребуло), якою не скористалась опозиція, зайняли представники «Грузинської мрії».

Зранку 14 грудня будівлю грузинського парламенту, де виборча колегія обирала президента, оточили кілька тисяч протестувальників. Багато демонстрантів прийшли з дипломами, натякаючи на те, що у Михаїла Кавелашвілі немає не лише вищої освіти, а й середньої. Дехто приніс футбольні м’ячі, заявляючи, що Кавелашвілі – такий самий президент, як вони – футболісти. Чинна президентка Грузії Саломі Зурабішвілі підтримала учасників протесту та додала, що «нічого не відбулось» і «ніхто нікого не обирав», передає грузинське видання SOVA.

Зауважимо, у Грузії вперше з 1991 року президента обирали не громадяни, а Виборча колегія. До колегії виборців увійшли 300 посадовців, 211 із них – члени провладної партії «Грузинська мрія». Раніше повідомлялось, що інавгурація шостого президента Грузії відбудеться вже 29 грудня 2024 року.