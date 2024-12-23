Частина фасаду будинку №5 на вул. Раппопорта впала на автомобіль Volkswagen Tiguan

Львівський апеляційний суд зобовʼязав ЛКП «Варшавське-407» сплатити львівʼянину Олегу Смолинцю 69,2 тис. грн за пошкоджене авто. На його Volkswagen впала частина фасаду будинку, який обслуговує ЛКП.

Як вказано в матеріалах справи, 16 грудня 2023 року Олег Смолинець припаркував автомобіль Volkswagen Tiguan біля будинку №5 на вул. Раппопорта. Того дня на припарокований автомобіль впала частина фасаду будинку, пошкодивши його. Олег Смолинець звертався в страхову, однак там йому повідомили, що не можуть відшкодувати вартість ремонту, оскільки пошкодження не підпадають під страхові випадки.

Після цього він звернувся до ЛКП «Варшавське-407», що обслуговує ОСББ будинку, з якого обвалилась частина фасаду. Після обстеження комунальники повідомили, що не виявили пошкоджень, однак є аварійні балкони, відповідальність за стан яких несуть їх мешканці.

Олег Смолинець з цими висновками не погодився і надав суду докази, що фасад перебуває в критично аварійному стані і несе загрозу перехожим. Тому він звернувся в суд, аби ЛКП відшкодувало 58,7 тис. грн за ремонт авто і ще 5 тис. грн – за залучення експерта.

У травні 2024 року Шевченківський районний суд Львова позов Олега Смолинця не задовольнив. Однак він оскаржив його в апеляції. У грудні Львівський апеляційний суд його позов задовольнив і зобовʼязав ЛКП «Варшавське-407» сплатити власнику пошкодженого автомобіля загалом 69,2 тис. грн.