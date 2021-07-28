Частина фасаду будинку впала на автомобіль Renault Koleos 11 березня 2020 року

Галицький районний суд Львова зобов’язав ЛКП «Айсберг» виплатити львів’янину 36 тис. грн. На його машину обвалилася частина фасаду будинку, який обслуговують комунальники.

Як вказано у матеріалах справи, 11 березня, близько 16:43 год., мешканець Рудного Володимир Карапата їхав своїм автомобілем Renault Koleos по вул. Щепкіна у Львові. На перехресті з вул. Богдана Лепкого на автомобіль впала ліпнина з фронтону будинку. Уламки ліпнини пошкодили панорамний дах авто, лобове скло, покриття капота, бампер, задні двері, скло задніх дверей, а також салон автомобіля. Ремонт машини коштував Володимиру Карапаті 31,6 тис. грн.

Будинок, із якого обвалилась частина фасаду, перебуває на балансі комунального підприємства «Айсберг», тож Володимир Карапата звернувся до суду, аби комунальники відшкодували йому вартість ремонту авто, моральну шкоду 5 тис. грн та судові витрати.

Враховуючи результати обставини справи, суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик зобов’язала ЛКП «Айсберг» виплатити Володимиру Карапаті 31,6 тис. грн матеріальної шкоди, 1,8 тис. грн судового збору та 2,6 тис. грн витрат на експертизи.