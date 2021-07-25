Водій автомобіля Seat Ateca Ярослав П. стягнув з львівських комунальників 35,5тис. грн компенсації за ремонт машини, на яку впала льодова у лютому цього року. Галицький районний суд став на сторону водія і визнав винним ЛКП, яке повинно було почистити дах будинку від снігу у льоду.

15 лютого 2021 року на автомобіль Seat Ateca, який був запаркований на платному паркінгу у центрі міста, впала снігова брила з даху будинку. Машину після інциденту довелось ремонтувати, роботи обійшлись водію у 35 тис. грн. Будинок, з якого впала брила снігу, обслуговує ЛКП «Княже місто», тому Ярослав П. подав на комунальників до суду, аби ті компенсувати йому витрати на ремонт автомобіля.

У суді в цій справі представник ЛКП «Княже місто» заперечив проти позову і заявив, що провини комунальної служби в інциденті немає.

«Повідомив суд, що будівля з якої впала обледеніла крига снігу, має специфічний дах, чистка якого можлива лише з застосуванням спеціальної техніки (вишки). При цьому, внаслідок специфічності даху та об`єктивних причин майстер був позбавлений можливості побачити наявність глиб з льоду», – цитується позиція ЛКП «Княже місто» у судовому рішенні.

Окрім того, комунальники заявили, що компенсувати витрати водію має ЛКП «Львівавтодор», оскільки машина Аліни П. у момент падіння льодової брили була на платному паркінгу цього підприємства. Втім суд не взяв цю заяву до уваги, наголосивши, що обслуговування житлових будинків не може входити в обов’язки оператора паркування.

Суддя Галицького райсуду Людмила Фролова, яка розглядала цю справу, повністю задовольнила позов водія. Вона зобов’язала ЛКП «Княже місто» виплатити Ярославу П. 35,5 тис. грн матеріальної компенсації, а також сплатити 3,4 тис. грн за судові експертизи.

Нагадаємо, у лютому 2021 року у Львові спостерігались сильні морози і снігопади. Попри те, що комунальники намагалися збивати льодові брили і бурульки з дахів, у місті все ж фіксували чимало випадків пошкодження автомобілів внаслідок падіння снігу з льодом.