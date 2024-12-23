Раніше на Львівщині статус критичних мали приблизно 800 підприємств, проте 90-100 з них втратили цей статус через зменшення зарплат працівникам після звітного періоду. Про це розповів керівник апарату ЛОВА Тарас Грень, передає LMN.

Комісія ЛОВА, що визначає відповідність підприємства критеріям для отримання статусу критичної інфраструктури, отримала офіційні дані від податкових органів про те, що близько 100 бізнесів після отримання бажаного статусу зменшили офіційну зарплату працівникам. Через ці маніпуляції їм анулювали статус.

Як повідомляв ZAXID.NET, ЛОВА змінила додаткові до урядових критерії для визначення приналежності бізнесу до критичної інфраструктури. Це, прогнозує Тарас Грень, може ще зменшити кількість підприємств зі статусом критичної інфраструктури на Львівщини.

«Я не думаю, що суттєво показник зміниться, але він зменшиться. За моїми прогнозами, їх буде десь 500. На ситуацію в економіці регіону це не вплине», – сказав чиновник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив критерії для віднесення підприємств до критичної інфраструктури. Головним критерієм, якому мають відповідати кандидати на статус, є офіційна зарплата працівників, що має становити не менше 20 тис. грн.

Статус критичної інфраструктури дозволяє бізнесу подавати документи для бронювання своїх працівників.