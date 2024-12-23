Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер у лікарні

У неділю ввечері, 22 грудня, на автодорозі сполученням Львів – Самбір – Ужгород у місті Самбір трапилася смертальна ДТП. Внаслідок зіткнення з автобусом загинув водій автомобіля Mercedes. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль Mercedes, яким керував 31-річний житель Самбора, та маршрутний автобус БАЗ «Еталон» під керуванням 59-річного мешканця одного з сіл району. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер у лікарні, його 35-річний пасажир та 65-річний пасажир автобуса отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.