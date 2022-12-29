Едсон Арантіс ду Насіменту помер на 83-му році життя

У четвер, 29 грудня, помер 82-річний екс-форвард «Сантоса», «Нью-Йорк Космос» і збірної Бразилії Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий, як Пеле. Про це повідомила агенція AP.

З 2021 року Пеле лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць він перебував у лікарні з численними супутніми захворюваннями. Його агент Джо Фрага підтвердив смерть футболіста.

Пеле – єдиний футболіст, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (в 1958, 1962 і 1970 роках). Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Найкращий гравець чемпіонату світу 1970 року. Найкращий молодий гравець чемпіонату світу 1958. Футболіст року в Південній Америці 1973 року. Двічі член символічних збірних чемпіонатів світу. Дворазовий володар Міжконтинентального кубка і Кубка Лібертадорес, переможець Суперкубка міжконтинентальних чемпіонів, десятиразовий чемпіон штату Сан-Паулу, чотириразовий переможець турніру Ріо-Сан-Паулу в складі «Сантоса».

Кращий футболіст XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА; по голосуванню на офіційному сайті організації Пеле – другий найкращий футболіст в XX столітті. Є кращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного Олімпійського комітету.

За опитуванням IFFHS займає перше місце серед найкращих футболістів світу XX століття. Посідає перше місце серед найкращих гравців XX століття за версією журналу World Soccer. Посідає перше місце серед найкращих гравців XX століття за версією France Football.

Був одним зі 100 найбільш впливових людей світу за версією журналу Time. У 1995-1999 роках обіймав посаду міністра спорту Бразилії.